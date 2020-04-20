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انتصار السيسي: شم النسيم يعكس محبة الشعب المصري لحياة ورثها عن أجداده القدماء

01:30 م الإثنين 20 أبريل 2020
انتصار السيسي: شم النسيم يعكس محبة الشعب المصري لحياة ورثها عن أجداده القدماء

انتصار السيسي

كتب- محمد سامي:

قالت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":

"إننا نحتفل اليوم بعيد شم النسيم الذي يرمز بطقوسه الرائعة إلى أسمى المعاني الإنسانية المتمثلة في البهجة والتسامح والتضامن الإنساني، والتي تعكس محبة الشعب المصري للحياة التي ورثها عن أجداده القدماء بحضارتهم العريقة... كل عام وأنتم بخير".​

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انتصار السيسي شم النسيم

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