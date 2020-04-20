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التعليم العالي تعلن خطة الطوارئ بالمستشفيات الجامعية وتؤكد: التزموا بعدم الخروج

11:59 ص الإثنين 20 أبريل 2020
التعليم العالي تعلن خطة الطوارئ بالمستشفيات الجامعية وتؤكد: التزموا بعدم الخروج

وزارة التعليم العالي

كتب- محمد نصار:

أعلنت وزارة التعليم العالي أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى على مستوى الجمهورية بجميع المستشفيات الجامعية وأقسام الطوارئ وزيادة عدد الأطباء المناوبين بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة وتنظيم الأجازات والراحات طبقا للقوي البشرية لكل مستشفي، وذلك بهدف توفير العدد اللازم من الطواقم الصحية، والتأكد من توافر مخزون استراتيجي كاف من أدوية ومستلزمات الطوارئ.

وقال بيان صادر عن الوزارة: إضافة إلى مع تواجد مديري الطوارئ بالمستشفيات الجامعية وإرسال تقارير فورية إلى الغرفة المركزية بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس، كما تم التنسيق مع قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان لضمان توفير المصل المضاد للتسمم الممباري (الخاص بالتسمم من الأسماك المملحة) وتم توزيع عدد منها على مراكز السموم الجامعية التي حدث بها إصابات في المواسم السابقة، كما أكدت الوزارة على أنه في حالة حدوث أي إصابات أو أي حالات تسمم سيتم التعامل معها فورا.

وأكدت الوزارة على ضرورة التزام المصريين بعدم الخروج من المنازل والالتزام التام بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية للحفاظ على صحة المواطنين ومنع الانتشار الوبائي لفيروس كورونا المستجد covid -19.​

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