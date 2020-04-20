مجلس النواب يشدد على تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي خلال الجلسات العامة

القاهرة - (أ ش أ):

شدد مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على ضرورة اتباع قواعد "التباعد الاجتماعي"، خلال انعقاد الجلسات العامة، وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد الأمين العام لمجلس النواب المستشار محمود فوزي - في بيان صحفي اليوم الاثنين - أن رئيس البرلمان طالب النواب - بشكل استثنائي - عدم اصطحاب أي مرافقين أو مندوبين خلال أيام انعقاد الجلسات العامة، مشيرا إلى أنه يستثنى من ذلك النواب ذوي الإعاقة.

وأضاف الأمين العام، أن الدكتور علي عبدالعال طالب النواب بالتنبيه على السائقين المرافقين، الالتزام بعدم التحرك داخل طرقات المجلس، حيث سيحظر انتقالهم بأروقة البرلمان، وذلك حرصا على سلامة الجميع.

وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات الوقائية التي يتخذها مجلس النواب، تأتي لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وللحفاظ على صحة وسلامة المتواجدين داخل المجلس، متوجها بالشكر إلى أعضاء البرلمان لحسن تعاونهم مع الأمانة العامة.

يذكر أن مجلس النواب، سيستأنف جلساته العامة، ظهر غد الثلاثاء ولمدة يومين، وذلك بعد تطبيق عدد من القواعد والإجراءات الوقائية المشددة، بهدف منع انتشار فيروس كورونا المستجد.