حدث ليلاً| ضبط لحوم حمير بمطاعم شهيرة و 112 إصابة جديدة بكورونا

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي، والدولي وكان أبرزها ما يأتي:

كورونا في مصر: ارتداد عكسي من ذروة الإصابات.. والوفيات ترتفع لـ 7.6% (تفاعلي)

عاد المؤشر اليومي لإصابات كورونا في مصر للانخفاض بشكل حاد لأول مرة منذ 8 أيام، بتسجيل 112 حالة جديدة ثبت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بينهم شخص أجنبي.

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بينهم أجنبي.. الصحة: 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و15 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، تسجيل 112 حالة جديدة ثبت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بينهم شخص أجنبي، و15 حالة وفاة جديدة.

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أول رد رسمي من الأوقاف بشأن إقامة التراويح بالمساجد دون مصلين

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنه لا مجال على الإطلاق لرفع تعليق إقامة الجمع والجماعات بما في ذلك صلاة التراويح خلال شهر رمضان المبارك.

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مصادر بـ"الزراعة": ضبط لحوم حمير في مطاعم شهيرة بالقاهرة والجيزة

كشفت عدة مصادر مسئولة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن رصد مخالفات جسيمة في عدد من محال اللحوم والمطاعم الشهيرة في القاهرة والجيزة، بعد الكشف المبدئي على عينات منها بشكل فوري ومفاجئ.

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حبس 6 أشهر.. لماذا حظرت الحكومة التجمع لـ5 أشخاص أو أكثر في شمّ النسيم؟

حذَّر المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء المواطنين من النزول الإثنين (شم النسيم) في تجمعات، قائلًا: "تجمع أكتر من 5 أشخاص" عقوبته الحبس والغرامة.

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عزل وإجازة مدفوعة.. غلق مصنع بالعاشر من رمضان بعد إصابة 12 عاملًا بـ"كورونا"

أغلقت مجموعة "بل إيجيبت" (لافاش كيري)، مصنع الشركة بمدينة العاشر من رمضان؛ بعد تأكد إصابة 12 عامل بفيروس "كورونا" المُستجد.

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"كفر الزيات" تحتفل بنهاية مدة الدفعة الأولى من الطاقم الطبي بالحجر (صور)

احتفل الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، ويرافقه الدكتورة هيام أبو حمر، مدير إدارة الطب العلاجي، والدكتور هشام شيحة، مدير إدارة المستشفيات،

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1997 وفاة جديدة بكورونا في الولايات المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، 1997 وفاة جديدة من جراء فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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بريطانيا تنفي تقارير عن رفع الإغلاق خلال ثلاثة أسابيع

نفت الحكومة البريطانية، تقارير عن أن الإغلاق المفروض لإبطاء تفشي فيروس كورونا المستجد، يمكن أن يتم البدء في رفعه خلال ثلاثة أسابيع.

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العاصمة الروسية موسكو تسجل ٢٨ وفاة جديدة بكورونا والإجمالي ٢٠٤

سجلت العاصمة الروسية موسكو، الأحد 28 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد من بينهم ثلاثة مصابون بمرضى السكري، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للوفيات في المدينة إلى 204 حالة وفاة.

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ترامب: نسعى لزيادة مسحات اختبار كورونا بنحو ٢٠ مليون مسحة شهريا

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة تسعى لزيادة إنتاج مسحات اختبارات كورونا بنحو 20 مليون مسحة شهريا‎.

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جثث في القمامة وجزيرة للموتى.. كيف عانت الدول لدفن ضحايا كورونا؟

تسبب تفشي وباء كورونا، في واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، بعدما أصاب المرض المستجد أكثر من مليوني شخص، وتسبب في وفاة ما يزيد على 160 ألف حالة، فضلًا عن أزمات اقتصادية حادة.

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