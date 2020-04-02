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رصدنا عدم التزام.. مدبولي يكشف الإجراءات المتبعة للعائدين من الخارج

06:26 م الخميس 02 أبريل 2020
رصدنا عدم التزام.. مدبولي يكشف الإجراءات المتبعة للعائدين من الخارج

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب - محمد غايات:

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه تم ملاحظة التزاحم خلال الأيام المقبلة في المواصلات والقطارات، وتم حل هذا الأمر وزيادة عدد القطارات وتقليل زمن التقاطر.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن نصل إلى المواطن المصري لأي مكان، فقد تم تعليق الطيران وتم تسيير عدد كبير من الطائرات لإجلاء المصريين العالقين بدول خارجية، وهم من كانو في رحلات عمل دراسية وسياحية وغيرهم، من ليس لهم إقامة بالدول المتواجدين بها، فكان من المهم إرجاعهم إلى وطنهم.

ولفت إلى أن من يعود يتم الكشف عليه ثم يطلب منه أن يبقى في منزله، ولكن ما رصدناه أنه لم يكن هناك التزام كامل بهذا القرار، مشيرًا الى أن إجراء الكشف في المطار هو كشف لحظي ومن الممكن أن تظهر عليه الأعراض عقب عودته، ولذلك كان القرار هو أن ننهي هذا الأمر بأسرع وقت، إلى أن جاء قرار تطبيق العزل بمعرفة الدولة وتخصيص فنادق على أعلى مستوى وتوجيه الرئيس لتحمل الإقامة أيضا.

واًوضح أن هناك ترتيبات هائلة لاستقبال المصريين العالقين بالخارج للاطمئنان عليهم وعدم نشر المرض حال إصابتهم، مؤكدًا أنه تم الانتهاء من إجلاء الغالبية العظمى من العالقين بالخارج، وليس من لديهم إقامة، وهذا يجعلنا أن نتوقف عن الطيران الاستثنائي، والاطمئنان بأبنائنا المتواجدين حاليا.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء المواصلات القطارات إحنا أقوى من كورونا

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