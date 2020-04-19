أكثر الكلمات إنتشاراً

عيد القيامة فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس

الأوقاف: إعفاء متحدث الوزارة من عمله لإدلائه بتصريحات غير مدروسة

10:22 م الأحد 19 أبريل 2020
الأوقاف: إعفاء متحدث الوزارة من عمله لإدلائه بتصريحات غير مدروسة

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

كتب- محمود مصطفى:

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إعفاء الدكتور أحمد القاضي المتحدث الرسمي للأوقاف من كونه متحدثا باسمها لإدلائه بتصريحات لا تمثل الوزارة دون الرجوع إليها.

كان الدكتور أحمد القاضي المتحدث باسم وزارة الأوقاف، قال في مداخلة هاتفية إن وزارة الأوقاف تدرس فتح المساجد للأئمة لأداء صلاة التراويح، وهو ما نفته الوزارة.

وزارة الأوقاف متحدث الأوقاف صلاة التراويح فتح المساجد فيروس كورونا

الخبر التالى:

أول رد رسمي من الأوقاف بشأن إقامة التراويح بالمساجد دون مصلين

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 3032

    عدد المصابين

  • 701

    عدد المتعافين

  • 224

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 2295774

    عدد المصابين

  • 587761

    عدد المتعافين

  • 157900

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:كورونا في مصر: ارتداد عكسي من ذروة الإصابات.. والوفيات ترتفع لـ 7.6%