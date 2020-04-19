الأوقاف: إعفاء متحدث الوزارة من عمله لإدلائه بتصريحات غير مدروسة

كتب- محمود مصطفى:

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إعفاء الدكتور أحمد القاضي المتحدث الرسمي للأوقاف من كونه متحدثا باسمها لإدلائه بتصريحات لا تمثل الوزارة دون الرجوع إليها.

كان الدكتور أحمد القاضي المتحدث باسم وزارة الأوقاف، قال في مداخلة هاتفية إن وزارة الأوقاف تدرس فتح المساجد للأئمة لأداء صلاة التراويح، وهو ما نفته الوزارة.