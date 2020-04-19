رئيس جهاز أكتوبر: غمر الحدائق بالمياه لعدم استغلالها في شم النسيم (صور)
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كتب- محمد عبدالناصر:
أصدر المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، توجيهات بغمر الحدائق العامة بالمياه لمواجهة أي تجمعات غدًا الاثنين في أعياد شم النسيم، ومنع استغلال المواطنين لها، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد .
ووجه رئيس الجهاز، رؤساء الأحياء وإدارة الأمن والزراعة والنظافة والأجهزة التنفيذية، بمنع تجمعات المواطنين بالحدائق والمتنزهات العامة بنطاق الأحياء.
وأكد تشكيل غرفة عمليات وفرق عمل من القيادات التنفيذية لمتابعة الإجراءات التي جرى اتخاذها حفاظًا على صحة المواطنين.
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