محافظ القاهرة: تجهيز أماكن للعزل لحين الاحتياج إليها
كتب- محمد نصار:
ثمن اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، التعاون بين محافظة القاهرة ووزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني في تقديم كل التيسيرات التي تحقق الحماية من فيروس كورونا وتحد من انتشاره، وقال في بيان، اليوم الأحد، إنه جرى تجهيز وإعداد أماكن للعزل لاستقبال الحالات في حالة طلبها من الوزارة.
وأضاف: هناك متابعة يومية مع مديريتي الصحة والتضامن الاجتماعي بالقاهرة لتنفيذ خطة المحافظة لتطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية لمكافحة الفيروس وتوفير أماكن مجهزة للعزل الصحي تتوافق مع الشروط والمعايير الصحية التي وضعتها وزارة الصحة لتحافظ علي صحة المواطنين من خطر انتقال العدوى.
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