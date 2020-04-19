بعد عزل قرية بالكامل.. أول تحرك من "البيئة" لمنع انتشار كورونا في كفرالشيخ

كتب- محمد نصار:

أعلنت وزارة البيئة، عن اتخاذ التدابير والإجراءات العاجلة لمتابعة عمليات الجمع والنقل للمخلفات الصلبة البلدية بقرية كفرالعجمي التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفرالشيخ والتخلص الآمن منها بالتعاون مع ديوان عام المحافظة وذلك بعد فرض العزل الصحي الكامل على القرية نتيجة لظهور بعض حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بتكثيف الجهود للتخلص الآمن من المخلفات الصلبة البلدية والحد من المصادر المحتملة لانتشار العدوى.

وأكدت الوزيرة، أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية بالتنسيق مع المحافظة عند العزل الصحي لقرية أو مدينة والتعامل مع المخلفات الناتجة على أنها مخلفات خطرة.

وأضافت، أنه تم تخصيص سيارة مكبس لنقل المتولد اليومي من قرية كفرالعجمي، والقيام بعمليات تعقيمها وتطهيرها قبل تحركها إلى المدفن المحكوم بمدينة مطوبس للتخلص الآمن منها بالإضافة إلى تخصيص خلية في ذات المقلب لمخلفات هذه القرية دون غيرها وفرشها بطبقة من الجير الحي وتفريغ المخلفات عليها ثم تغطيتها بطبقة أخرى من الجير فور الانتهاء من تفريغ الحمولة للتأكد تمامًا من التخلص الآمن منها مع مراعاة اختيار موقع الخلية على أن يكون عكس إتجاه الريح السائدة يلي ذلك عملية التعقيم والتطهير للسيارة من جانب المسؤولين عن المدفن بعد الانتهاء من تفريغ حمولتها.

وشددت فؤاد على ضرورة المتابعة اليومية والتنسيق من خلال البرنامج الوطني التابع للوزارة مع وحدة إدارة المخلفات بالمحافظة ومركزي بيلا ومطوبس لاستدامة هذه الإجراءات طوال فترة عزل القرية إلى جانب التنبية والتأكد من ارتداء جميع العاملين والسائقين بالقرية لمهمات الوقاية السميكة والتي لا تسمح بالنفاذية حفاظًا على سلامتهم وعدم خلع كمامات الوقاية الشخصية أثناء العمل أو التوجه بملابس العمل إلى المنازل نهائيًا، وعدم النبش بالمخلفات مطلقاً في مواقع العمل، أو الخروج بالمواد الممكن إعادة تدويرها خارج أماكن العمل.

كما يتم متابعة إجراء عمليات التطهير بصفة دورية طول اليوم وذلك لكافة المعدات المستخدمة في عمليات الجمع والنقل، وعمليات تطهير الشوارع والأماكن العامة بالقرية، ومنع تراكم المخلفات داخل الحاويات وصناديق القمامة مع ضرورة الرفع المباشر لها أولاً بأول.

جدير بالذكر أن محافظة كفرالشيخ تعد من المحافظات الأربع الواقعة في نطاق عمل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة ( قنا - أسيوط – كفرالشيخ - الغربية)، ويتم من خلاله تنفيذ خطة طوارىء عاجلة لإدارة منظومة المخلفات الصلبة في أوقات الحظر ومتابعة عمليات الجمع والنقل والتخلص الآمن من المخلفات بالتعاون مع الوحدات المحلية وإدارات المخلفات بالمحافظات.