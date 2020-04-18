مقابل 20 جنيهًا.. اقتراح برلماني بتوصيل منحة العمالة غير المنتظمة للمنازل

كتب- أحمد علي:

قدمت شادية ثابت، عضو مجلس النواب، مقترحًا بإتاحة توصيل منحة العمالة غير المنتظمة للمنازل لأصحابها، مقابل رسم قدره 20 جنيهًا، لمواجهة التكدس الذي تشده مكاتب البريد، وللحد من انتشار فيروس "كورونا" بدرجة كبيرة.

وأوضحت ثابت، في بيان لها، أن هناك سماسرة يقفون على أبواب مكاتب البريد ويقاضون المواطنين مقابل تسهيل لهم الحصول على المنحة، بمقابل مادي كبير، منوهة إلى أنه في حالة تطبيق هذا الاقتراح فسيتم توحيد المقابل وفي ذات الوقت ضمان عدم انتشار فيروس كورونا المستجد، وتقليل فرص انتقال العدوى بين المواطنين.

ولفتت إلى أن مشاهد تكدس المواطنين أمام مكاتب البريد، تهدر كافة الإجراءات والجهود التي تسعى الدولة والحكومة لتنفيذها على أرض الواقع، فالاختلاط المباشر بين الواقفين أمام المكاتب سيساهم في انتقال الفيروس، مما يستوجب وضع نظام للحماية والوقاية وفي الوقت ذاته الحفاظ على تسهيل صرف المنحة للعمالة غير المنتظمة.