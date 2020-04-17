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الري: إزالة ربع مليون حالة تعد على النيل في أسبوع.. وأسيوط وسوهاج الأعلى

08:26 م الجمعة 17 أبريل 2020
الري: إزالة ربع مليون حالة تعد على النيل في أسبوع.. وأسيوط وسوهاج الأعلى

إزالة تعديات على نهر النيل- أرشيفية

كتب- أحمد مسعد:

تلقى الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، اليوم الجمعة، تقريرًا بشأن موجات الحملات التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية في مجال الإزالات، وتضمنت تنفيذ (268,655) ألف إزالة لمخالفات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل في يناير 2015، فضلًا عن إزالة (176) حالة تعد على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف على مستوى الجمهورية خلال الأسبوع الثاني من شهر أبريل.

ونفذ قطاع تطوير وحماية نهر النيل بتنفيذ (142) إزالة، فيما قام قطاع الري بتنفيذ (20) إزالة على منافع الري، إلى جانب قيام هيئة الصرف بتنفيذ (14) إزالة على منافع الصرف.

وقال المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بأن القطاع قام بتنفيذ موجة إزالات خلال الأسبوع الثاني من شهر أبريل 2020 وحتى تاريخه بعدة محافظات نيلية وأسفرت عن إزالة عــدد (142) حالة تعدي ، تنوعت بين مباني سكنية وبالبلوك الأبيض وأعمال ردم ونسايل وأقفاص سمكية وخلافه.​

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