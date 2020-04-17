"الزراعة": انطلاق حصاد محصول القمح في المحافظات

كتب- أحمد مسعد:

أعلن الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، انطلاق موسم حصاد محصول القمح في بعض المحافظات على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالوزارة لمتابعة عملية الحصاد وتسهيل توريد القمح وحل المشكلات التي تواجه المزارعين.

جاء ذلك في تقرير تلقاه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي من الدكتور عباس الشناوي حول سير عملية حصاد محصول القمح في مختلف محافظات الجمهورية.

وقال المهندس علاء عفيفي وكيل وزارة الزراعة في محافظة الشرقية إن مساحة القمح المنزرعة هذا العام بالمحافظة أكثر من 417 ألف فدان بزيادة قدرها 27 ألف فدان عن العام الماضي.

وأضاف أن الشرقية أكبر محافظة على مستوى الجمهورية فيها مساحة منزرعة بالقمح، لافتًا إلى أنه قد بدأ الحصاد الثلاثاء الماضي، وتم حصاد 12 ألف فدان حتى الآن.

وفي محافظة أسيوط، قال المهندس إبراهيم عبدالعال وكيل وزارة الزراعة في المحافظة إن إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت 241 ألف فدان، والإنتاجية المتوقعة حوالي 4 ملايين أردب أي حوالي 650 ألف طن، مشيرًا إلى أن الحصاد سوف يبدأ بعد غد الأحد.

وفي محافظة الغربية، أكد المهندس علي عبدالجواد وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة أنه تم حصاد 600 فدان من إجمالي المساحة المنزرعة بالمحافظة ومساحتها 140 ألف فدان.

وفي القليوبية، قال المهندس حسن زايد مدير مديرية الزراعة في المحافظة إن مساحة القمح بلغت حوالي 51 ألف فدان، وتم حصاد 780 فدانًا حتى الآن.

بدوره، قال رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة إنه جاري أيضًا حصاد محصول الفول البلدي على مستوى الجمهورية والبالغ مساحته حوالي 101 ألف فدان، مؤكدًا أن وزير الزراعة شدد على مديري مديريات الزراعة بالمحافظات ضرورة اتخاذ كافة اتخاذ الإجراءات الاحترازية أثناء حصاد المحاصيل الشتوية من أجل وقاية المزراعين من فيروس كورونا.