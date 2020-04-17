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إنهاء خدمة إمام مكّن والده من خطبة الجمعة في حلوان

05:43 م الجمعة 17 أبريل 2020
إنهاء خدمة إمام مكّن والده من خطبة الجمعة في حلوان

الدكتور محمد مختار جمعة

كتب- محمود مصطفى:

أنهى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خدمة الشيخ "عبدالرحمن عبدالله منصور" بإدارة أوقاف حلوان، بعد أن مكّن والده الأستاذ بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر، بإلقاء خطبة الجمعة بأحد الزوايا.

وأكدت الوزارة أنها ستنهي خدمة كل من يخالف تعليمات غلق المساجد على الفور وبلا أي تردد في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم كله، في ضوء تأكيد دار الإفتاء المصرية وغيرها من المؤسسات الدينية حرمة مخالفة تعليمات الأوقاف في ذلك، وحرمة الإصرار على إقامة الجماعة في المسجد في ظل هذه الظروف الراهنة التي يؤكد العالم كله على خطورة الاختلاط فيها على النفس البشرية.

محمد مختار جمعة حلوان وزارة الأوقاف

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