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رئيس "النواب" يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد

02:46 م الجمعة 17 أبريل 2020
رئيس "النواب" يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد

الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب

كتب - أحمد علي:
بعث الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، اليوم الجمعة، ببرقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وفيما يلي نص البرقية:
"صاحب الغبطة والقداسة/ البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.
يطيب لنا ، ونحن نستشرف أياما تحتفل فيها مصر بعيد القيامة المجيد، أن نزف إلى قداستكم باسمنا واسم أعضاء المجلس، أخلص التهاني القلبية بهذه المناسبة الجليلة التي يحتفي بها شعب مصر جميعا، هذا الشعب الأبي، العصي على الانقسام أو الفصام.
إن شعب مصر لا ينسى لقداستكم مواقفكم الوطنية المستنيرة التي تحفظ للوطن بمسلميه وأقباطه وحدته، والتصدي لمن يريدون النيل من عناصر قوته وتشابك نسيجه التي لا تزيد الأيام والمحن خيوطه إلا متانة.
فشواهد التاريخ تفصح عن أن وحدتنا الوطنية هي سلاحنا في كل معاركنا فكانت النور الذي أضاء الظلمات، في ثورة ١٩١٩، وكانت هي الجبهة الصلبة التي حمت ظهر قواتنا المسلحة في أشرف معاركنا، حيث لم يميز رصاص الأعداء بين مسلم ومسيحي.
داعين المولى عز وجل أن تعود هذه الأيام وقد ارتقى شعب مصر العظيم إلى أعلى مراتب السعادة والأمن والأمان.
وسلام على شعب مصر".

علي عبد العال البابا تواضروس عيد القيامة

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