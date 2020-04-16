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"زاهي حواس" يتبنى مبادرة "1000 كاتب" لدعم الدولة في مكافحة كورونا

01:58 م الخميس 16 أبريل 2020
"زاهي حواس" يتبنى مبادرة "1000 كاتب" لدعم الدولة في مكافحة كورونا

الدكتور زاهي حواس

كتب- محمد عاطف:

أعلن الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار، عن دعمه الكامل لشباب مبادرة 1000 كاتب، وأعرب عن سعادته بحملة المبادرة لدعم الدولة المصرية لمكافحة فيروس كورونا.

وأشاد حواس، بما تقدمه الحملة من أنشطة متنوعة لدعم الشباب في مختلف التخصصات الثقافية "الكتابة والغناء وتقديم الفيديوهات الهادفة والساخرة وأنشطه أخرى كثيرة" ووجه دعوة لكافة شرائح المجتمع بدعم الحملة والمبادرة.

وتهدف الحملة إلى توعية الشباب بمخاطر المرحلة والالتزام بتوجيهات الدولة، وعدم نشر الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي والإضرار بالأمن القومي، عن طريق وضع برنامج أنشطة مختلفة لدعم وتحفيز الشباب خلال المرحلة القادمة، وذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشاد محمود حجاج، مؤسس مبادرة 1000 كاتب، بدعم الدكتور زاهي حواس للمبادرة وللحملة، مؤكدًا أنه سيكون إضافة كبيرة على كل المستويات.

وأشار حجاج، إلى أنه سيتم الإعلان عن مشاهير الفن والسياسة المشاركين في الحملة خلال الأيام القادمة.​

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