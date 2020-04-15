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محافظ الجيزة يصدر قرارًا بإيقاف تراخيص البناء لمدة 3 أشهر

05:04 م الأربعاء 15 أبريل 2020
محافظ الجيزة يصدر قرارًا بإيقاف تراخيص البناء لمدة 3 أشهر

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

كتب- محمد نصار:

أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قرارًا بإيقاف تراخيص البناء لمدة 3 أشهر في جميع أنحاء المحافظة.

وشدد راشد، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ القرار بمنتهى الحزم، محذرًا من يخالف ذلك بأنه سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.

كما وجه راشد، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والقيادات التنفيذية وجهاز حماية أملاك الدولة، بالإزالة الفورية لأي تعديات جديدة على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وتحويل المتعدين على الأراضي للنيابة العسكرية ومصادرة أي أدوات أو معدات يتم ضبطها تنفيذًا للقانون والحفاظ على حقوق الدولة والشعب في ظل استغلال بعض المواطنين الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وتداعيات فيروس كورونا المستجد.​

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