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انقطاع المياه عن عدة مناطق بالجيزة نتيجة كسر مفاجئ

11:11 ص الأربعاء 15 أبريل 2020
انقطاع المياه عن عدة مناطق بالجيزة نتيجة كسر مفاجئ

انقطاع المياه

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع مياه الشرب عن مناطق "المنصورية - المريوطية - فيصل والهرم ومتفرعاتهم، وذلك بسبب كسر مفاجئ بخط قطر 1000ملم الخارج من توسعات متيتو بمحطة إمبابة والمغذي للخزان الياباني بالرماية في تمام الساعة السابعة صباح اليوم بمنطقة الخلايفه بالوراق.

وقالت الشركة، في بيان اليوم، إن هذا العطل خارج عن إرادتها، حيث تبذل قصارى جهدها في سبيل إنهاء أعمال الإصلاح في أقل فترة زمنية ممكنة.

وأكدت الشركة أنها تقوم الشركة بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتأثرة في حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من أي تليفون أرضي.

انقطاع المياه الجيزة شركة مياه الشرب كسر خط مياه

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