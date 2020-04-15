برلماني: مقترح إنشاء مقابر خاصة لضحايا "كورونا" عنصري وغير مقبول

كتب- أحمد علي:

قال النائب محمد عبدالله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، إن تنفيذ مقترح تدشين مقابر خاصة لضحايا فيروس كورونا، قد يحدث تأثيرًا سلبيًا على نفسية ذوي الضحايا، بإبعاد فقيدهم عن مقابر أسرته وخلق نوع من العنصرية والتمييز ومخالفة العادات في الدفن وترويع المجتمع بحجة أن جثمان شهداء "كورونا" يؤثر على البيئة.

وأوضح "زين الدين" في بيان اليوم الأربعاء، أن منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان المصرية، أكدوا أن جثامين ضحايا كورونا لا تنقل العدوى ولا داعي للخوف من دفنها في المقابر، مؤكدًا ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية عن طريق الطب الوقائي والأوبئة بعد الوفاة.

وأضاف، أنه يجب قصر تنفيذ هذا المقترح حال تزايد أعداد الوفيات بشكل كبير وليس من باب عزلهم وإبعادهم عن ذويهم وعائلاتهم أو بحجة العدوى ولعدم تكرار ماحدث في بعض القرى من بعض الأشخاص الغير مسئولين، مشيرًا إلى أن أعداد الوفيات جراء الإصابة بكورونا في مصر بسيطة ولا تستدعي الوصول لمرحلة المقابر الجماعية.