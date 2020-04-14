التعليم العالي: 7 أبحاث لمواجهة كورونا في مرحلة "التجارب السريرية"

كتب- محمد عبدالناصر:

كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، آخر مستجدات الأبحاث الجارية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة الأزمة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والذي عقدت اليوم الثلاثاء.

وقال "عبدالغفار"، خلال الاجتماع، إن المركز القومي للبحوث يعمل على مواجهة الفيروس عبر عدة تحركات، تتمثل في ترصد الفيروس فى الحياة البرية، وعمل مسح للعقاقير المكتشفة، وتطوير أطقم التشخيص، وتسلسل الحمض النووي، فضلا عن اختبار دور بعض اللقاحات في التحكم فى الفيروس.

وأشار الوزير إلى موافقة لجنة أخلاقيات البحث العلمي بجامعة عين شمس على 7 أبحاث فى مرحلة التجارب السريرية، إضافة إلى وجود بحثين فى مرحلة التجارب السريرية فى انتظار موافقة لجنة أخلاقيات البحث العلمي بجامعة عين شمس، واستعرض التصميم المحلي لأجهزة طبية لمواجهة فيروس "كورونا".