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رئيس الوزراء يرأس اجتماع اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا

04:05 م الثلاثاء 14 أبريل 2020
رئيس الوزراء يرأس اجتماع اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محمد غايات:

بدأ منذ قليل اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

ومن المقر أن يناقش الاجتماع الاعداد المصابين بفيروس كورونا بالاضافة مناقش عودة الزحام بالأسواق.

مصطفى مدبولي فيروس كورونا مجلس الوزراء إحنا أقوى من كورونا

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