رئيس الوزراء يرأس اجتماع اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا

كتب- محمد غايات:

بدأ منذ قليل اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

ومن المقر أن يناقش الاجتماع الاعداد المصابين بفيروس كورونا بالاضافة مناقش عودة الزحام بالأسواق.