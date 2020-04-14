رئيس الوزراء يرأس اجتماع اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا
04:05 م الثلاثاء 14 أبريل 2020
كتب- محمد غايات:
بدأ منذ قليل اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
ومن المقر أن يناقش الاجتماع الاعداد المصابين بفيروس كورونا بالاضافة مناقش عودة الزحام بالأسواق.
الخبر التالى:محافظ القاهرة: حظر موائد الرحمن والخيام الرمضانية
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
2190
عدد المصابين
-
488
عدد المتعافين
-
164
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
2019320
عدد المصابين
-
448655
عدد المتعافين
-
119483
عدد الوفيات
إعلان