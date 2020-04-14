كيف أستعلم عن استحقاقي منحة العمالة غير المنتظمة؟.. القوى العاملة تجيب

كتب- يوسف عفيفي:

تستمر وزارة القوى العاملة، اليوم الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي، في صرف المنحة الأولى المخصصة للعمالة غير المنتظمة المستحقة والمتضررة من وباء كورونا، وقدرها 500 جنيه على مدى ثلاثة أشهر، وذلك من مكاتب البريد وفروع البنك الزراعي المصري، وغيرها من الفروع الأخرى التي خصصتها الدولة؛ حرصًا على سلامة المواطنين.

وخصصت وزارة الاتصالات، بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة، الخط ساخن 142 للمواطنين؛ للاستعلام عن المنحة، كالآتي:

1- الاستعلام عن استحقاق المواطن للمنحة من عدمه.

2- معرفة الجهة والموعد المحددة للصرف.

3- يتطلب إدخال الرقم القومي الخاص من الشمال إلى اليمين؛ لمعرفة هل تم اختيارك واستحقاقك للمنحة أم لا.

4- يتطلب من المستحق عند الصرف، التليفون الشخصي المسجلة عليه الرسالة النصية التي تحدد موعد ومكان الصرف.

5- يتطلب من المستحق، بطاقة الرقم القومي وصورة ضوئية منها.

ويتوجه العامل المستحق إلى المكان المحدد له عبر رسالة الموبايل التي استلمها عبر التليفون الشخصي، ولن يتمكن من الدخول إلى منافذ الصرف إلا بالطلبات المذكورة أعلاه؛ وذلك لعدم التزاحم وضمانًا لسلامة المستحقين.

ويودع المستحق بطاقته الشخصية ويجلس على كرسي حتى يُنادى على اسمه، وعلى الباب يتم تعقيم يدَيه، ثم يذهب إلى مكتب الموظف المختص بصرف المنحة، ويسلم صورتَين من بطاقته إلى الموظف، ليتأكد الأخير من رسالة موعد صرف المنحة، قبل أن ينهي إجراءاته، ويسلم العامل 500 جنيه، بعدما تم تعقيمها، وبطاقة ذكية لصرف المنحة خلال الشهرين المقبلين.

وبلغ عدد الذين سجلوا بياناتهم على مدى أسبوعين، نحو مليونَي مسجل على الموقع الإلكتروني لوزارة القوى العاملة، وبعد تدقيق بياناتهم لتوفير المساعدة للمستحقين الفعليين وصل الرقم إلى مليون و500 ألف مستحق.