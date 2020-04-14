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الحكومة تنفي فتح باب التسجيل في منحة الـ 500 جنيه بالوحدات المحلية

01:02 م الثلاثاء 14 أبريل 2020
الحكومة تنفي فتح باب التسجيل في منحة الـ 500 جنيه بالوحدات المحلية

وزارة القوى العاملة

كتب- محمد غايات:

نفى المجلس الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصب الاجتماعي، من نباء بشأن فتح باب التسجيل في منحة الـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة بالوحدات المحلية.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه تواصل مع وزارة القوى العاملة، التي نفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة أنه لا صحة لفتح باب التسجيل في منحة الـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة بأي من الوحدات المحلية، مُوضحةً أنه قد تم تحديد فترة أسبوعين كمهلة لتسجيل بيانات المتقدمين عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، وقد انتهت المهلة يوم الخميس الماضي 9 أبريل، ولا توجد أي وسيلة أخرى لإعادة التسجيل، حيث بلغ عدد من تقدموا نحو 2 مليون مواطن، وقد تم تدقيق وتصفية كشوف المتقدمين لتقديم المنحة للمستحقين الفعليين، ليصل العدد إلى مليون و500 ألف مستحق.

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وزارة القوى العاملة مجلس الوزراء فتح باب التسجيل العمالة غير المنتظمة

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