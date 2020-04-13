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​"الدنيا ماشية كويس".. 5 توجيهات عاجلة من القوى العاملة بشأن منحة الـ500 جنيه

09:51 م الإثنين 13 أبريل 2020
​"الدنيا ماشية كويس".. 5 توجيهات عاجلة من القوى العاملة بشأن منحة الـ500 جنيه

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتب- يوسف عفيفي:

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن إجراءات صرف المنحة الأولى للعمالة غير المنتظمة والمنضررة من وباء "كورونا" تسير بشكل ممتاز على مستوى محافظات الجمهورية، قائلًا: "الدنيا ماشية كويس".

وأضاف الوزير في بيان اليوم الاثنين، أن اليوم الأول مر دون أي مشكلات تذكر، وسرت عملية الصرف عبر مكاتب البريد وفروع البنك ابزراعي والمنافذ الأخرى المحددة، في سلاسة وسهولة.

وشدد الوزير على 5 توجيهات عاجلة للمواطنين:

1- ضرورة مراعاة كل شروط السلامة الصحية للمواطنين من كبار السن.

2- ترك مسافات تباعدية بين المواطنين حرصًا على سلامتهم.

3- ضرورة النداء على رقم كل مواطن حسب دوره في الصرف ليتسلم المنحة في نظام.

4- التأكد من تسلم كل مواطن كارت مسبوق الدفع (ATM) مجانًا مربوط بحساب مفتوح لكل مواطن من المستحقين لصرف المرحلة الثانية والثالثة من المنحة خلال شهري مايو ويونيو 2020.

5- توزيع كمامات ووسائل وقاية على المواطنين في مكاتب البريد وفروع البنك الزراعي والمنافذ الأخرى المخصصة لصرف المنحة.

وخصصت وزارة الاتصالات، الخط الساخن "142" للمواطنين، للاستعلام عن استحقاق المواطن للمنحة من عدمه ومعرفة الجهة والميعاد المحددة للصرف، بإدخال الرقم القومي الخاص من الشمال إلى اليمين.

ويتطلب من مستحقي المنحة عند الصرف، أن يكون معه تليفونه الشخصي المسجل عليه الرسالة النصية التي تحدد موعد ومكان الصرف، وبطاقة الرقم القومي، وصورة ضوئية منها، ولن يتمكن من الدخول لمنفذ صرف المنحة إلا بهم، تجنبًا للتزاحم وضمانًا لسلامة المستحقين.

وبلغ عدد الذي تقدموا على مدى أسبوعين نحو 2 مليون مسجل على الموقع الالكتروني لوزارة القوي العاملة، وبعد تدقيق المسجلين لتوفير المساعدة للمستحقين الفعليين وصل الرقم إلى مليون و500 ألف مستحق.

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