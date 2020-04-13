برلماني: المستوصفات والمستشفيات الصغيرة تمثل بؤرا لانتشار "كورونا"

كتب- أحمد علي:

تقدم النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء، ووزيرة الصحة بشأن ضرورة غلق المستوصفات الطبية والمستشفيات الصغيرة، مؤكدًا أنها تمثل بؤر لانتشار عدوى فيروس كورونا بين المواطنين، وبشكل خاص في القرى والأقاليم.

وأوضح "زين الدين"، في بيان اليوم الاثنين، أنه بالرغم من إعلان وزارة الصحة الإجراءات الوقائية للتعامل مع المرضى والمشتبه في إصابتهم بالفيروس في المستشفيات؛ بهدف الوقاية ومكافحة انتقال العدوى، من المرضى، أو العاملين في الرعاية الصحية أو الزوار، إلا أنهم لا يلتزمون بأبسط هذه الإجراءات والمتمثلة في التطهير المستمر وارتداء الكمامات الطبية.

وأضاف، أن المستوصفات والمستشفيات الصغيرة تفتقد حتى إلى آلية فصل المخلفات الطبية الخطرة، والحادة، والعادية، والتي قد تساعد في انتقال المرض.

وأشار إلى أن المرضى المشتبه بهم يترددون في البداية لعدة أيام على هذه المستوصفات والمستشفيات القريبة من محل سكنهم، حتى تشتد الأعراض، ثم يتوجه إلى المستشفيات المتخصصة وإجراء التحاليل، وذلك بعد فترة كافية لانتقال المرض من المصاب إلى مواطنين آخرين وأطقم طبية بهذه الأماكن.