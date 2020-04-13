"الجزار" يتابع استمرار العمل بالمشروعات والإجراءات الوقائية لحماية العاملين من كورونا

كتب- محمد عبدالناصر:

التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمسئولي شركة ماونتن فيو للتطوير العقاري والتنمية العمرانية، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية العاملين بمواقع العمل بالمشروعات المختلفة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بحضور قيادات الوزارة.

وأكد الجزار، خلال اللقاء، أنه يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ جميع الإجراءات والاحتياطات اللازمة لضمان سلامة وصحة العاملين بالمشروعات الجاري تنفيذها على مستوى الدولة، سواء بمواقع العمل، أو أماكن مبيت العمال، مع استمرار العمل بالمواقع المختلفة، لمواصلة التنمية الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها مصر حاليًا، والحفاظ على فرص العمل التي يوفرها هذا القطاع.

وأشار الوزير، إلى أنه التقى مسئولي شركات المقاولات أكثر من مرة منذ بدء أزمة فيروس كورونا المستجد، لبحث آليات استمرار العمل، مع أخذ جميع الاحتياطات للحفاظ على صحة وسلامة العاملين، باعتبارها أولوية هامة جدًا، كما يتم الاستماع إلى مطالب الشركات، وأوجه التعاون المشترك في التعامل مع هذه الأزمة.

كما تابع الوزير مع مسئولي الشركة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تتولى تنفيذها بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث تنفذ الشركة مشروعين بكل من القاهرة الجديدة و6 أكتوبر، بنظام الشراكة مع الهيئة.