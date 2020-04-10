​ضياء رشوان: بدء إجراءات إنهاء أزمة تأمينات ومعاشات الصحفيين

كتب- مصطفى علي:

أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين، أنه استكمالًا لحل مشكلات التأمينات والمعاشات لأعضاء النقابة، من كل الصحف المغلقة والمتوقفة أو المفصولين والمستقيلين منها، تم التواصل مع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي لإيجاد حلول قانونية فورية ونهائية لكل حالات الصحفيين على تنوعها.

وأضاف رشوان، اليوم الجمعة في بيان له، أن هذه الاتصالات أسفرت عن بدء اجتماعات مكثفة بين الوزارة والنقابة بإشراف مباشر من الوزيرة والنقيب، أسفرت حتى الآن عن بدايات مبشرة للغاية للحلول القانونية النهائية المرجوة.

وأكد نقيب الصحفيين أنه في غضون فترة قصيرة، سيتم إعلام كل الزميلات والزملاء أعضاء النقابة المعنيين بأزمة التأمينات والمعاشات، وخصوصًا صحفيي الصحف الحزبية المغلقة، بتفاصيل حل مشكلة كل منهم للبدء فورًا في الإجراءات القانونية النهائية للحل بما ينهي سنوات معاناتهم الطويلة بسببها.

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