لتقليل معدل الوفيات.. 8 توجيهات من الصحة للمستشفيات الخاصة بشأن كورونا

كتب - أحمد جمعة:

أرسلت وزارة الصحة خطابًا إلى غرفة مقدمي الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، يتضمن 8 توجيهات بشأن مشاركة المستشفيات الخاصة ضمن الخطة القومية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد داخل البلاد.

وقالت الوزارة في خطابها، إنه تم رصد قيام بعض المستشفيات بتحويل عشوائي ورفض استقبال مرضى يعانون من أعراض تنفسية، الأمر الذي أدى إلى استقبال عدد ضخم من حالات الأمراض التنفسية المزمنة في مستشفيات الإحالة التي أعدت خصيصا لمواجهة جائحة الكورونا، ووصول جزء كبير من تلك الحالات في مرحلة طبية متأخرة.

وطلبت وزارة الصحة تخصيص منطقة وأسرَّة عزل للحالات المشتبه في إصابتها بكورونا يحدد عددها تناسبيا مع طاقة المستشفى الاستيعابية ومعدل تدفق الحالات على استقبال المستشفى، بالإضافة إلى ضرورة متابعة تعريف الحالة المصابة بكورونا الصادر عن وزارة الصحة والسكان وتحديثاتها، مع عزل الحالات المشتبه فيها طبقا لتعريف الحالة داخل منظقة العزل.

وشملت الإجراءات إبلاغ وزارة الصحة على الخط الساخن 105 أو التواصل مع مديرية الشئون الصحية بالمحافظة لإجراء اختبار الكشف عن فيروس كورونا مع تسليم استمارة الترصد الخاصة بالحالة مستكملة البيانات.

وفي حالة كون النتائج إيجابية لفيروس كورونا يتم نقل الحالات المستقرة إلى مستشفيات العزل ويتم تقييم الحالات المتدهورة بالاشتراك مع اللجنة العلمية المشكلة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 155 لسنة 2020 لمتابعة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وشددت وزارة الصحة في تعليماتها على ضرورة التزام الأطقم الطبية بإجراءات مكافحة العدوي وضرورة ارتداء الواقيات للإجراء الطبي المتخذ تجاه الحالة المشخص اصابتها بفيروس كورونا وسيتم تخصيص جزء من طاقة الخط الساخن 105 للرد على استفسارات المستشفيات الخاصة فيما يتعلق بالحالات المشتبه اصابتها بفيروس كورونا.