شديدة البرودة ليلًا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس

القاهرة- (أ ش أ)

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الطقس غدًا الخميس، طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا مع شبورة مائية صباحًا والرياح معتدلة على القاهرة الكبرى.

وبالنسبة للوجة البحري، يسود طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا مع شبورة مائية صباحًا والرياح معتدلة، بينما يسود طقس لطيف نهارًا شديد البرودة ليلًا مع شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة على السواحل الشمالية الغربية.

ويسود على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، طقس لطيف نهارًا شديد البرودة ليلًا مع شبورة مائية صباحًا والرياح معتدلة، يكون معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلًا والرياح معتدلة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

كما يسود طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا مع شبورة مائية صباحًا والرياح معتدلة على شمال الصعيد، وبالنسبة لجنوب الصعيد، يسود طقس مائل للحرارة نهارًا لطيف ليلًا والرياح معتدلة.

وفيما يتعلق بحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون (خفيفة ـ معتدلة)، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 14 26

شبين الكوم 13 26

طنطا 13 24

دمنهور 13 22

الإسكندرية 14 22

بلطيم 14 22

مطروح 11 21

السلوم 13 24

سيوة 14 26

بورسعيد 15 22

دمياط 14 23

الزقازيق 14 25

الاسماعيلية 13 27

السويس 14 26

العريش 13 23

رفح 12 22

رأس سدر 16 25

نخل 12 25

نويبع 20 25

طابا 18 24

كاترين 10 21

الطور 18 27

شرم الشيخ 19 28

الغردقة 19 28

مرسى علم 19 27

الفيوم 14 27

بنى سويف 14 27

المنيا 12 28

أسيوط 13 28

سوهاج 13 29

قنا 14 30

الأقصر 16 32

أسوان 17 33

أبوسمبل 17 34

الوادى الجديد 16 30

شلاتين 21 30

ابو رماد 22 31

حلايب 22 28

رأس حدربة 23 28​