حسن راتب عن نجيب ساويرس: "إحنا نشيله فوق راسنا"

دعا الدكتور حسن راتب مالك قناة المحور مذيعي محطته الفضائية إلى الالتزام بالمعايير والسياسة العامة للقناة، واستخدام الحجة والمنطق في النقاش الإعلامي بعد الهجوم اللفظي على المهندس نجيب ساويرس في برنامج "90 دقيقة".



وقال راتب، ردًا على ما قاله مقدم برنامج "90 دقيقة" للمهندس نجيب ساويرس: مقدرش أسمح لواحد يقول للمهندس نجيب ساويرس، غور أنت وأموالك، لأ مايغورش، دا احنا نشيله فوق راسنا".



وأضاف راتب: "أرجو ألا يتكرر منك أو من مذيعى المحور هذا الأمر، موجهًا كلامه لمقدم البرنامج محمد الباز، مضيفًا: لا أحب أن تكون قناتي منبرًا للإساءة، لا نُجرح في حد، ولا نغلط في حد، والنقد يجب أن يكون في محله".



وتابع مالك قناة المحور بقوله: "مصلحة الأمة تقتضى في الظروف الحالية، دعم مجتمع الأعمال ومنه أسرة ساويرس، ومؤازرته، مع الدولة لأننا إزاء أزمة طاحنة، نحن في أشد الحاجة إلى وحدة وتكاتف وتكافل.



واستطرد راتب: "لازم نعذر بعض، لنجتاز هذه المرحلة، لتحقيق التكافل والعدالة الاجتماعية".



ولفت رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء إلى دور مجتمع الأعمال في ترسيخ حلقات الاتزان، في ظل الظروف الحالية، قائلاً: "نحن لا نرغب في تقليل حوافز أو أجور في الفترة الحالية، ولهذا لابد أن نتحمل جميعًا مع بعضنا البعض، كل على قدر طاقته وليس على قدر حاجته، فالظروف الاقتصادية صعبة.



وأكد أن خبرات كبيرة في الاقتصاد المصري، مثل أسرة ساويرس، لابد من الاستفادة بها، مشيرًا إلى ضرورة إدارة حوار عام يتعلق بالاقتصاد، يعتمد على المنهج العملى والممارسة، أي النظرية والتطبيق، والأخذ بالأسباب احتراما للربوبية، "فترك الأسباب تنطع مع الله" حسبما قال.



وتابع راتب: نجيب ساويرس لم يقصد في مداخلته مع الإعلامية لميس الحديدى ما فهم من كلامه، ويمكن أن يكون قد خانه التعبير، مشددًا على ضرورة الإصغاء لهذه الآراء الاقتصادية التي قالها مع لميس الحديدى سواء اتفقنا معها أو اختلفنا.



واعتبر أن النقاش حول الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا، يجب أن تتسم بأسلوب لا يؤذي مشاعر الآخرين.

