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رئيس الوزراء يلتقي مرشح مصر لمنصب مدير منظمة التجارة العالمية

05:50 م الخميس 05 مارس 2020
رئيس الوزراء يلتقي مرشح مصر لمنصب مدير منظمة التجارة العالمية

مصطفى مدبولي

كتب - محمد غايات:

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم الخميس، عبدالحميد ممدوح، مرشح مصر لمنصب مدير عام منظمة التجارة العالمية.

وخلال اللقاء، أطلع المرشح المصري، رئيس الوزراء، على تفاصيل ملف الترشيح، والاتصالات التي تقوم بها وزارة الخارجية لحشد التأييد الدولي للترشيح المصري، بما فى ذلك دعم الدول الأفريقية والعربية الشقيقة للترشيح.

كما أشار ممدوح إلى الاتصالات واللقاءات التي أجراها على المستوى الإقليمي والدولي، وما أظهرته من تقدير لخبرات المرشح المصري، والتأكيد على حاجة منظمة التجارة العالمية لتلك الخبرات في هذه المرحلة المهمة من عمل المنظمة.

من جانبه، أشاد رئيس الوزراء بما يمتلكه المرشح المصري من خبرات كبيرة اكتسبها خلال السنوات الـ ٢٧ التي قضاها بالعمل فى منظمة التجارة العالمية، مُؤكداً أن هذه الخبرات تمنح الترشيح المصري قوة ومصداقية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة لن تدخر جهداً في دعم المرشح المصري خلال الفترة القادمة، من خلال خطة تحرك دبلوماسي عالية المستوى.

مصطفى مدبولي منظمة التجارة العالمية مجلس الوزراء

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