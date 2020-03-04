شعراوي: تنفيذ 138 ألف مشروع بالمحافظات ضمن البرنامج القومي للتنمية

كتب- محمد نصار:

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، سعي الوزارة لتشجيع ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وتشجيع تنفيذ المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال البرنامج القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، موضحاً أن البرنامج نفذ 138 ألفاً و580 مشروعاً في المحافظات بقروض اقتربت من 13 مليار جنيه.

وأشار التقرير الذي تلقاه اللواء محمود شعراوي عن متابعة تنفيذ برنامج مشروعك أن محافظة المنيا نفذت 16 ألفاً و 724 مشروعاً بقروض بلغت مليار و546 مليون جنيه، ونفذت محافظة البحيرة 14 ألفاً و727 مشروعاً بقروض بلغت مليار جنيه، فيما بلغ عدد المشروعات التى نفذتها سوهاج 14 ألفاً 380 مشروعاً بقروض بلغت مليار و 358 مليون جنيه، ونفذت محافظة الدقهلية 11 ألفاً و886 مشروعاً بقروض مليار و 27 مليون جنيه، ومحافظة الشرقية 10 الاف و830 مشروعاً بلغت مليار و 352 مليون جنيه .

ووجه شعراوي الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بضرورة التحسين المستمر لبيئة الأعمال الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتشجيع رواد الأعمال لتعزيز واستمرارية فرص النمو والنجاح والتنافسية لكافة المشروعات وتقديم التسهيلات والدعم الكامل لأصحابها، مشيراً إلى أن لجان التيسيير التي تم تشكيلها على مستوى جميع المحافظات برئاسة سكرتيرى العموم، تتولى حل أي مشاكل إدارية وتتابع تنفيذ المشروعات وخطط تطويرها المستقبلية وآليات تسويق منتجاتها بهدف دعم قدرة المشروعات وإحداث تنمية مجتمعية في جميع المحافظات.

وأوضح، أنه تم التنسيق مع البنوك المشاركة في تنفيذ مشروعك "مصر - الأهلى - القاهرة - الإسكندرية - التعمير والاسكان - الزراعي المصري" على زيادة معدلات الإقراض وتقديم خدمات تمويلية غير تقليدية وتكوين فرق عمل تسويقية مشتركة، وتم الاتفاق مع جهاز تنمية المشروعات على تطوير مقار مشروعك في المحافظات، وعددها 260 مقراً وتقديم الدعم الفنى وتدريب الموظفين والعاملين فى مشروعك وتنمية مهاراتهم إضافة إلى التسويق لعملاء مشروعك، وتم التنسيق مع هيئة التنمية الصناعية في استخراج التراخيص والسجلات الصناعية .

وأضاف أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر هي هدف استراتيجي تتبناه الوزارة لما لها من دور حيوي في التنمية الاقتصادية للمراكز والمدن والأحياء والقرى ودفع عجلة التنمية، والحد من البطالة وتحسين مستوى الدخل والحد من الفقر، موضحاً أن برنامج مشروعك يأتي ضمن مبادرة البنك المركزي لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتي توفر قروضاً للراغبين بفائدة 5%.

يأتي ذلك في ضوء تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بضرورة تشجيع العمل الحر من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنفيذاً لرؤية وزارة التنمية المحلية لدعم التنمية الاقتصادية بالمحافظات باعتبارها أحد أهداف استراتيجية مصر 2030.​