تجنبا للإصابة بكورونا.. مواطنون يرتدون كمامات ويستخدمون المطهرات في الشوارع صور

قبل الحظر بدقائق.. كيف كانت شوارع القاهرة والجيزة؟ (صور)

كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير- أحمد جمعة:

رصدت عدسة مصراوي، اليوم الثلاثاء، عدد من المواطنين أثناء تواجدهم في الشوارع والمواصلات العامة، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

وبات المصريين، أكثر حرصا خلال الأيام الأخيرة، بعد الاستمرارة في ظهور حالات جديدة يوميا مصابة بفيروس كورونا المستجد.

مظاهر الحرص تواجدت في ارتداء أغلب المارة في الطرق للكمامات، وقفازات الأصابع، بجانب زجاجات المطهرات.