ننشر صورة إقرار "موافقة العزل" للعائدين من الخارج

كتب - أحمد جمعة:

اشترطت وزارة الصحة والسكان، على المصريين العالقين بالخارج الراغبين في العودة إلى مصر، كتابة إقرار بدخول الحجر الصحي، قبل ركوب الطائرة، كشرط للعودة.

وقال مصدر مسئول بوزارة الطيران، إنه سيتم تطبيق القرار ابتداء من اليوم الثلاثاء على المصريين العائدين من باريس ولندن، حيث تنظم مصر للطيران رحلتين إلى باريس ولندن لإعادة المصريين العالقين هناك.

وأشار المصدر إلى أن توقيع الراكب للإقرار إجباري كشرط لصعود الطائرة، مؤكدا أن ذلك الإجراء سيطبق على كافة الرحلات الاستثنائية التي تنظمها مصر للطيران بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والهجرة، وذلك لأن الحجر يمثل حماية لهم ولذويهم في مصر.

وتضمن الإقرار أن يتم التوقيع على الموافقة على العزل في المكان الذي تحدده وزارة الصحة كمقر للحجر الصحي منذ الوصول على نفقة المواطن الخاصة.