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عبد الغفار: طورنا جهاز التنفس الصناعي ليستخدمه أكثر من مريض في نفس الوقت

03:10 ص الثلاثاء 31 مارس 2020
عبد الغفار: طورنا جهاز التنفس الصناعي ليستخدمه أكثر من مريض في نفس الوقت

الدكتور خالد عبد الغفار

كتب - محمود على:

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن مراكز البحث العلمي المصرية طورت جهاز التنفس الصناعي ليستطيع أكثر من شخص استخدامه في نفس الوقت بعد إدخال تعديلات.

وأوضح عبد الغفار، خلال برنامج كل يوم، المذاع على فضائية فضائية "ON-E"، مع الإعلامي خالد أبو بكر، أن المهندسين المصريين في مراكز البحث العلمي نجحوا في إدخال تعديلات على أجهزة التنفس الصناعي لإضافة خرطوم هواء إضافي من خلال منظم هواء مؤكداً "شوفته بعيني".

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن أجهزة التنفس الصناعي من أهم أدوات العلاج في أزمة فيروس كورونا، والعالم يواجه أزمة نقص حقيقية، لكن "لدينا ما يكفينا" على حد قوله.​

خالد عبد الغفار وزارة التعليم العالي برنامج كل يوم أجهزة التنفس الصناعي فيروس كورونا

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