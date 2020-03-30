أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

تشميع مصنع لإنتاج مواد كيماوية غير مطابقة للمواصفات بالمعادي

12:08 م الإثنين 30 مارس 2020
تشميع مصنع لإنتاج مواد كيماوية غير مطابقة للمواصفات بالمعادي

تشميع مصنع لإنتاج مواد كيماوية

كتب- محمد نصار:

قال بيان صادر عن محافظة القاهرة، إن الأجهزة التنفيذية بحى البساتين، اليوم الإثنين، من ضبط أحد مصانع بير السلم بعمارات الأموال العامة بالمعادي الجديدة، في أثناء تصنيعه مواد كيماوية غير مطابقة للمواصفات؛ سعيًا للكسب غير المشروع، مستغلًّا حاجة المواطنين إلى مواجهة وباء كورونا، وجرى غلق المصنع وتشميعه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه صاحبه.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، لرؤساء الأحياء بشن حملات يومية لمراقبة الأسواق؛ لمنع الغش التجاري ومحاربة السوق السوداء، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين الذين يحاولون استغلال الأزمة في التربُّح بغير وجه حق، حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين.

d8b0f001-41ae-438a-bcb1-6b12107ef137

تشميع مصنع لإنتاج مواد كيماوية المعادي تصنيع مواد كيماوية وباء كورونا فيروس كورونا إحنا أقوى من كورونا

الخبر التالى:

لمنع التكدس أمام السنترالات.. بدء تسليم شرائح التابلت لطلبة أولى ثانوي بالقاهرة في المدارس اليوم

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 609

    عدد المصابين

  • 132

    عدد المتعافين

  • 40

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 708020

    عدد المصابين

  • 150734

    عدد المتعافين

  • 33529

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:تفاصيل وفاة أول طبيب بكورونا: خالط مصابا وعزل نفسه ذاتيا بمنزله