تشميع مصنع لإنتاج مواد كيماوية غير مطابقة للمواصفات بالمعادي

كتب- محمد نصار:

قال بيان صادر عن محافظة القاهرة، إن الأجهزة التنفيذية بحى البساتين، اليوم الإثنين، من ضبط أحد مصانع بير السلم بعمارات الأموال العامة بالمعادي الجديدة، في أثناء تصنيعه مواد كيماوية غير مطابقة للمواصفات؛ سعيًا للكسب غير المشروع، مستغلًّا حاجة المواطنين إلى مواجهة وباء كورونا، وجرى غلق المصنع وتشميعه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه صاحبه.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، لرؤساء الأحياء بشن حملات يومية لمراقبة الأسواق؛ لمنع الغش التجاري ومحاربة السوق السوداء، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين الذين يحاولون استغلال الأزمة في التربُّح بغير وجه حق، حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين.