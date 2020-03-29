"اتصلنا بيها مردتش".. وزيرة الصحة تكشف تفاصيل إحدى حالات الوفاة بـ"كورونا"



كتب- محمد نصار:

كشفت الدكتورة هالة زايد تفاصيل الاجتماع الذي عقده الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، وأقر خلاله رفع بدلات الأطباء بنسبة 75% وصرف مكافآت استثنائية لأطباء مستشفيات الحجر الصحي والصدر.

وقالت زايد في مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة الآن" تقديم الإعلامية لميس الحديدي، إن الرئيس أثنى بشكل كبير على جهد القطاع الطبي في ظل أزمة كورونا، ووجه بزيادة بدلات المهن الطبية بنسبة 75% بالإضافة لتوجيهاته لصندوق تحيا مصر لصرف مكافآت استثنائية للعاملين في مستشفيات العزل والحجر الصحى والحميات والقائمين على العمل بشكل مباشر، مشيرة إلى أن هذه البدلات وفقًا للقانون تتراوح بين 400 - 700 جنيه ومن ثم فإن الزيادة بنسبة 75% ستكون كنسبة من هذه الأرقام المبينة في صحيح القانون وفقًا للدرجة.

وحول تطورات فيروس كورونا المستجد وموعد عبور مرحلة الخطر قالت الوزيرة: "نظريًا وفقًا لمنظمة الصحة العالمية وتجارب الدول التي سبقتنا في استقبال الفيروس، تشير إلى أن أسابيع الذروة هي السادس والسابع والثامن ومصر الآن في الأسبوع السابع، ونبذل كافة الجهود الممكنة لعمل حصر وتقصي وعزل للتأكد من عدم انتشار الفيروس مجتمعيًا وبالتالي جميع الحالات هى من المخالطين وهذا جيد".

وعلقت الويزرة على معدلات الوفيات بالفيروس: "وصول الحالات متأخرة رفع من معدل الوفاة، وحالات اليوم جاءت أيضًا متأخرة وإحدى السيدات التي توفيت اليوم ظهرت نتائج تحليلها، وحاولنا الاتصال بها فلم تجب، فأرسلنا الأمن لها كانت توفيت".

وتوقعت وزيرة الصحة ارتفاع نسب الشفاء خلال الفترة المقبلة، في ظل وجود 88% من الحالات المصابة الآن تعاني من أعراض بسيطة أو متوسطة، وأيضًا 8% من الحالات في العناية المركزة و4% على أجهزة التنفس الصناعي.