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​"البحوث الإسلامية" يطلق حملة توعوية إلكترونية بعنوان "النظافة من الإيمان"

06:25 م الأحد 29 مارس 2020
​"البحوث الإسلامية" يطلق حملة توعوية إلكترونية بعنوان "النظافة من الإيمان"

مجمع البحوث الإسلامية

كتب- محمود مصطفى:

أعلن مجمع البحوث الإسلامية، إطلاق حملة توعوية إلكترونية بعنوان "النظافة من الإيمان"، ضمن توجيهات الإمام الأكبر الدكتورأحمد الطيب - شيخ الأزهر، بتكثيف الحملات التوعوية الإلكترونية، التى تدعم القيم المجتمعية النافعة وتوجه الناس للحفاظ على مجتمعهم وبيئتهم من الأمراض والأوبئة، لأجل الارتقاء بالوطن والحفاظ على مقدراته خاصة البشرية منها.

وقال الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن هذه الحملة التوعوية المهمة تأتي في إطار جهود المجمع المستمرة للتوعية المجتمعية خاصة في ظل الظروف الحالية التي يمر بها العالم أجمع، والتي تقتضي منا جميعًا القيام بدورمهم كلُ في موقعه وحسب قدرته يما يحقق الصالح العام ويحافظ على النفس البشرية ويقدم نموذجًا متميزًا في التعاون المشترك بين الجميع.

وأضاف عيّاد أن الحملة تستهدف مناقشة مجموعة من المحاور المهمة التى ترتبط بنظافة البيئة ورؤية الشريعة فى هذا الجانب، بالإضافة إلى النظافة الشخصية وكيف أن الإسلام ربط بين الإيمان والنظافة، لأجل الوصول إلى مجتمع نظيف وخالٍ من الأمراض والأوبئة، مشيرًا إلى أن الشرع العظيم عندما حثّ الناس على النظافة فهي دعوة للحياة والعيش في بيئة مطمئنة.

أوضح أن الحملة يشارك فيها وعاظ وواعظات الأزهر الشريف عن طريق مجموعة من الرسائل التوعوية الإلكترونية المهمة سواء كانت تلك الرسائل في شكل مقالات مكتوبة أو محتوى مسموع أو مرئي.

مجمع البحوث الإسلامية خملة النظافة من الإيمان أحمد الطيب الأزهر الشريف

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