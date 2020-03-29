بعد تسارع العالم لشرائها.. طلب إحاطة لإنتاج أجهزة تنفس صناعي وأَسِرَّة لمواجهة "كورونا"

كتب- أحمد علي:

تقدَّم أسامة شرشر، عضو مجلس النواب، اليوم الأحد، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى اللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حول إنتاج أجهزة تنفس صناعي بصورة مكثفة.

وقال شرشر، خلال طلبه: "إن أزمة فيروس كورونا المستجد، كشفت عن وجود عجز عالمي في عدد من أجهزة التنفس الصناعي وأَسِرَّة العناية الفائقة (الرعاية المركزة)، في المستشفيات حول العالم؛ ومن ضمنها مصر، ما أدى إلى تسارع دول العالم الكبيرة والصغيرة على شراء أجهزة التنفس الصناعي وأَسِرَّة الرعاية الفائقة؛ حتى تضاعفت أسعارها بصورة مبالغ فيها جدًّا، واضطرت الدول الكبرى إلى تحويل مصانع المعدات الثقيلة إلى انتاج أجهزة تنفس صناعي".

واقترح البرلماني عمل بروتوكول تعاون بين وزارة التعليم العالي ممثلة في أكاديمية البحث العلمي، ووزارة الإنتاج الحربي؛ لإنتاج أجهزة تنفس صناعي وأَسِرَّة رعاية محلية الصنع، بالتعاون مع الشركات العالمية؛ لتغطية حاجة المستشفيات المصرية أو على الأقل تجميعها محليًّا.​