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نائب وزير الإسكان يتفقد المحاور والطرق الرئيسية والكباري بمدينة 6 أكتوبر

11:35 ص الأحد 29 مارس 2020
نائب وزير الإسكان يتفقد المحاور والطرق الرئيسية والكباري بمدينة 6 أكتوبر

نائب وزير الإسكان يتفقد المحاور والطرق

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، المحاور والطرق الرئيسية والكبارى، بمدينة 6 أكتوبر، يرافقه المهندس شريف الشريبني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر.

وتفقد عباس، أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الواحات، والتي تشمل، رفع كفاءة الطريق الرئيسي، وتنفيذ طريق داعم في الاتجاهين، وتنفيذ عدد من الأعمال الصناعية (كباري، وأنفاق، وكباري مشاة)، وكذا الطريق الدائري الأوسطي، من تقاطعه مع طريق الفيوم مروراً بتقاطعه مع طريق الواحات وحتى نهاية كردون المدينة، بإجمالي طول 30 كم2، حيث تهدف تلك المشروعات إلى تخفيف الكثافات المرورية داخل المدينة، ونقل الشاحنات، وربط المدينة بالمحافظات والأقاليم المجاورة.

وشدد عباس، على الالتزام بالبرامج الزمنية المتفق عليها لإنهاء تنفيذ المشروعات، وسرعة تنظيف المواقع التي شارف العمل بها على الانتهاء، وإلغاء التحويلات المرورية لتسهيل حركة المرور بمناطق تنفيذ محاور الطرق والكباري.

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نائب وزير الإسكان مدينة 6 أكتوبر خالد عباس المشروعات القومية

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