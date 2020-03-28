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​غرفة السياحة: تقديم جميع الخدمات المتاحة للشركات "أونلاين"

07:22 م السبت 28 مارس 2020
​غرفة السياحة: تقديم جميع الخدمات المتاحة للشركات "أونلاين"

حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت غرفة شركات السياحة، الانتهاء من تفعيل ميكنة كافة الخدمات التي تقدمها لأعضائها على الموقع الإلكتروني للغرفة.
وأخطرت الغرفة في بيان اليوم، جميع شركات السياحة بإمكانية إتمام كل الخدمات التي تحتاجها الشركات من الغرفة "أون لاين" عبر الموقع الإلكتروني للغرفة دون الحاجة لحضور أي من موظفي الشركة أو ممثليها لمقر الغرفة.
وأكد حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة، أن هذه الخطوة تعد انجازًا عظيمًا نجح مجلس الإدارة في تحقيقة، مضيفًا أن ميكنة العمل بصورة كاملة بالغرفة كان أحد أهم الأهداف لمجلس الإدارة الحالي والذي سعى لتحقيقه منذ اليوم الأول للمجلس.
وتابع: "لتحقيق هذا الهدف استعانت الغرفة بمجموعة متميزة من خبراء التكنولوجيا سواء من جهازها الإداري أو الخبراء المشهود لهم دوليًا في هذا المجال وتم بناء قاعدة معلوماتية وتكنولوجية على أعلى مستوى، طبقًا لأحدث النظم العالمية والتي تلبي احتياجات شركات السياحة الحالية والمستقبلية لسنوات كثيرة قادمة.
غرفة شركات السياحة شركات السياحة حسام الشاعر

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