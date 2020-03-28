​غرفة السياحة: تقديم جميع الخدمات المتاحة للشركات "أونلاين"

كتب- يوسف عفيفي:



أعلنت غرفة شركات السياحة، الانتهاء من تفعيل ميكنة كافة الخدمات التي تقدمها لأعضائها على الموقع الإلكتروني للغرفة.

وأخطرت الغرفة في بيان اليوم، جميع شركات السياحة بإمكانية إتمام كل الخدمات التي تحتاجها الشركات من الغرفة "أون لاين" عبر الموقع الإلكتروني للغرفة دون الحاجة لحضور أي من موظفي الشركة أو ممثليها لمقر الغرفة.

وأكد حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة، أن هذه الخطوة تعد انجازًا عظيمًا نجح مجلس الإدارة في تحقيقة، مضيفًا أن ميكنة العمل بصورة كاملة بالغرفة كان أحد أهم الأهداف لمجلس الإدارة الحالي والذي سعى لتحقيقه منذ اليوم الأول للمجلس.