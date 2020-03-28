التموين تحدد موعد صرف مقررات شهر أبريل
كتب- محمد سامي:
ينتهي اليوم السبت، صرف المقررات التموينية لشهر مارس، على أن تبدأ شركات الجملة التابعة لوزارة التموين في صرف السلع التموينية المدعمة للبدالين ومشروع جمعيتي، ضمن مقررات شهر أبريل المقبل، تمهيدًا لصرفها لأصحاب البطاقات التموينية، اعتبارًا من أول الشهر، بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات وهو 50 جنيهًا.
وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، طرح كميات كبيرة من اللحوم الطازجة السودانية في منافذ المجمعات الاستهلاكية بسعر 85 جنيهًا للكيلو، كما طرحت كميات كبيرة من السلع الغذائية، والمنظفات والمطهرات.
وشدد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، على انتظام عمل أسواق الجملة على مدار 24 ساعة لتلبية احتياجات المواطنين وضمان إمداد الأسواق المختلفة بكافة احتياجاتها من الخضر والفاكهة.
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