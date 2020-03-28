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الكورونا حول القاهرة إلى "مدينة أشباح" وقت الحظر (صور)

06:26 ص السبت 28 مارس 2020
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كتب وصور- علاء أحمد:

شددت الحكومة من اجراءاتها لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد، إذ أعلنت حظر تجوال لمدة 11 ساعة على مدى أسبوعين ضمن اجراءات أخرى للسيطرة على الجائحة التي شللت العالم أجمع.

وبدت شوارع العاصمة القاهرة، المعروفة باسم المدينة الساحرة، خالية من المارة والساهرين مع بدء الحظر في السابعة مساء كل يوم بداية من يوم الأربعاء الماضي.

رصدت عدسة مصراوي الحظر في عدة مناطق أهمها أعلى جبل المقطم والقلعة وطريق الأوتوستراد وشارع القصر العيني وكوبري أكتوبر وميدان عبدالمنعم رياض، حيث بدت بعضها وكأنها مناطق أشباح.

وأفاد مصور مصراوي تواجد كثيف لقوات الأمن التي تعمل على تطبيق الحظر وفق الاجراءات القانونية المتبعة.

وناشدت الحكومة المواطنين البقاء في منازلهم واقتصار الخروج على قضاء الاحتياجات الضرورية فقط خلال ساعات النهار.

القاهرة فيروس كورونا حظر التجوال إحنا اقوي من اكورونا

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