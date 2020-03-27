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شوارع الجيزة خالية في ثالث أيام حظر التجوال (صور)

10:21 م الجمعة 27 مارس 2020
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تصوير- مصطفى الليثي:

خلّت شوارع القاهرة من المارة والمواطنين، بعد ساعات من تطبيق قرار حظر التجوال، في اليوم الثالث من قرار رئيس مجلس الوزراء، في إطار إجراءات الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد.
وأظهرت عدسة "مصراوي" عددًا من شوارع القاهرة خالية تمامًا من المارة، في مشهد يوضح التزام المواطنين بقرار حظر التجوال.​
حظر التجوال مجلس الوزراء فيروس كورونا

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