شوارع الجيزة خالية في ثالث أيام حظر التجوال (صور)

​وصول فوج من المصريين العالقين في الكويت على طائرة مصر للطيران (صور)

وصلت بعد الحظر.. نقل ركاب قطارات بأتوبيسات سوبرجيت إلى المرج والعاشر

تصوير- مصطفى الليثي:



خلّت شوارع القاهرة من المارة والمواطنين، بعد ساعات من تطبيق قرار حظر التجوال، في اليوم الثالث من قرار رئيس مجلس الوزراء، في إطار إجراءات الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد.