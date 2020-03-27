تاج الدين يكشف سبب زيادة مدة الحجر الصحي إلى 28 يومًا للعائدين من العمرة (فيديو)
كتب- محمد عاطف:
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إنه تم زيادة مدة الحجر الصحي للعائدين من العمرة، من 14 يومًا إلى 28، من باب الاحتياط، بعد رصد زيادة فترة حضانة فيروس "كورونا" في بعض الدول إلى أكثر من 14 يومًا.
وأضاف تاج الدين، في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز": "كل مرحلة من المرض، لها عدة إجراءات احترازية مختلفة عن المرحلة السابقة، ولأننا أمام حرب فيروسية ونضع هذه المعايير لتقليل احتمالية نقل هذا الوباء بأي شكل من الأشكال".
أوضح: "من الطبيعي أن نستدعي كل العائدين من إيطاليا باعتبارها أحد أكبر بؤر الإصابة في العالم"، مثمنًا الإجراءات التي تتخذها محافظ أسيوط للحد من المرض بالمحافظة، وحجر وعزل كل العائدين من الدول المصابة.
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