رئيس حزب الوفد يطالب المواطنين بالالتزام بقرار حظر التجول

كتبت - ميرا ابراهيم:

طالب المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد، جموع المواطنين بالالتزام بقرار حظر التجول الذي أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

وأهاب بالمواطنين الالتزام الكامل بكل القرارات والإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الدولة، بهدف الحفاظ على صحة المواطنين لمواجهة فيروس كورونا القاتل.

وأوضح "أبوشقة" فى تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن كل دول العالم اتخذت الإجراءات المناسبة لحماية المواطنين حفاظًا على أرواحهم.

وقال رئيس حزب الوفد، إن الخروج على القرارات التي أعلنتها الدولة المصرية لهذا الشعب يعرض المواطنين للعقوبات الواردة في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2020 والتي تقضى في المادة الثانية عشرة عنه بالآتي: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها يعاقب من يخالف أحكام هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تتجاوز 4 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وناشد "أبوشقة"، المواطنين الالتزام بهذا القرار، لأن عدم تنفيذه يشكل مخالفة لقرار حظر التجول باعتباره يأتي في إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، وباعتبار أن هذا القرار بناء على قرار رئيس الجمهورية رقم 20 لسنة 2020 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2019 فى جميع أنحاء البلاد.

وأهاب "أبوشقة"، بجميع وسائل الإعلام تنبيه المواطنين إلى خطورة عدم الالتزام بما جاء فى هذا القرار، وأن مخالفة ما جاء به تعرضهم للعقوبات الواردة أو بأى قانون آخر إذا تضمن عقوبة أشد، وفيما يلى نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2020.