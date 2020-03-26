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تعقيم محطتي "الكيت كات" و"الزمالك" بالخط الثالث للمترو (صور)

04:55 م الخميس 26 مارس 2020
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كتب- أسامة علي:

واصلت وزارة النقل، أعمال تعقيم وتطهير مواقع المشروعات المختلفة التي تنفذها الوزارة، ضمن الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وشنت الوزارة حملة تطهير وتعقيم مواقع تنفيذ محطتي الكيت كات والزمالك بالمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو.​

مترو الانفاق وزارة النقل فيروس كورونا

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