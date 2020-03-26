تعقيم محطتي "الكيت كات" و"الزمالك" بالخط الثالث للمترو (صور)
04:55 م الخميس 26 مارس 2020
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
كتب- أسامة علي:
واصلت وزارة النقل، أعمال تعقيم وتطهير مواقع المشروعات المختلفة التي تنفذها الوزارة، ضمن الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وشنت الوزارة حملة تطهير وتعقيم مواقع تنفيذ محطتي الكيت كات والزمالك بالمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
456
عدد المصابين
-
95
عدد المتعافين
-
21
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
460065
عدد المصابين
-
113783
عدد المتعافين
-
20828
عدد الوفيات
إعلان