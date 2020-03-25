"فرج عامر" يطالب العمال بعدم الاستجابة للدعوات الإخوانية بتعطيل العمل

كتبت- ميرا إبراهيم:

طالب النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، عمال المصانع بعدم الاستجابة إلى الدعوات الإخوانية المثيرة للفتن في المجتمع الصناعي، بهدف وقف الإنتاج وضرب اقتصاد الدولة.

وأكد عامر، في بيان، اليوم الأربعاء، أن عمال المصانع عليهم دور وطني غاية في الأهمية طوال هذه الفترة، لتأمين احتياجات الدولة من المنتجات.

وشدد رئيس صناعة البرلمان، على أن جميع المصانع تراعي إجراءات الوقاية لتأمين وحماية العمال.

وأوضح أنه سيعمل على نشر فيديوهات توعوية للعمال في المصانع بأهمية الدور الوطني الذي يقومون به وإجراءات الوقاية المتبعة لتأمينهم.​