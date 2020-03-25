للوقاية من كورونا.. القوى العاملة تتعامل مع المواطنين إلكترونيا

كتب- يوسف عفيفي:

قرر محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعليق جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة ومديرياتها أمام المواطنين بشكل مؤقت، في ضوء القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء في هذا الخصوص ولمدة 15 يوما.

وبحسب ببان اليوم، تضمن المنشور المرسل للمديريات في هذا الشأن، تعليق جميع الخدمات التي تقدمها المديريات للجمهور بشكل مباشر والتي تقتضي تواجد المواطن داخل المديرية أو المنطقة أو المكتب، بما في ذلك تراخيص عمل الأجانب واستخراج شهادة القيد (كعب عمل)، الشكاوي الفردية الجماعية، وقياس مستوى المهارة، وتراخيص مزاولة الحرفة..ألخ.

وجرى تعليق لافتة على أبواب كل مديرية ومنطقة ومكتب عمل لتوجيه المواطنين بتقديم شكواهم العمالية على بوابة الحكومة الإلكترونية عبر الموقع WWW.Shakwa.eg، وحظر استلام أي شكاوى طوال مدة تعليق العمل من المواطنين بشكل مباشر.

وناشدت الوزارة، المواطنين من العمالة غير المنتظمة الغير مسجلين على قواعد بيانات كل مديرية بسرعة تسجيل بياناتهم من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة القوى العاملة على الرابط www.manpower.gov.eg .

يأتي ذلك في إطار حرص الحكومة على اتخاذ مجموعة من الاجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وللحفاظ على صحة وسلامة العاملين بمديريات القوى العاملة وجمهور المواطنين المترددين عليها.