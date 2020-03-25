الإعلاميين: متواجدون طوال الأسبوع لأداء دور النقابة تجاه الوطن والأعضاء

كتب - مصطفى علي:

أعلن مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين، أن النقابة لا تغلق أبوابها لتقديم التسهيلات وحل مشكلات الأعضاء فى هذه الأيام، حتى يستمر الإعلاميون فى أداء عملهم على أكمل وجه، فهم جنود شجعان من أجناد هذا الوطن .

وأكد طارق سعده نقيب الإعلاميين، أن بطاقة عضوية النقابة أو تصريح مزاولة المهنة هو الضمان الأساسي لأداء الإعلامي لعمله و الذهاب إلى عمله بكل سهولة ويسر، على أن يكون الإعلامي حاملا لإثبات الشخصية المعتمد من نقابة الاعلاميين و أن يكون ساريا خلال عام 2020.

وقال سعده : إن النقابة قررت أن تفتح أبوابها أمام كل الزملاء من السبت إلى الخميس من الثانية عشره ظهراً وحتى الرابعه عصرا ً يوميا لتقديم كافه التسهيلات والخدمات وحل المشكلات التى تقابل الزملاء، تمشياً مع السياسة العامة للدولة وما تم اتخاذه من إجراءات احترازية تضمن سلامة المجتمع من هذه الجائحة العالمية(كوفيد19) على أن تكون قوة العمل بالنقابة لا تتجاوز 10% وهذا يؤثر على سير العمل بالنقابة بانتظام.

وأهاب بجميع الإعلاميين بضرورة الالتزام بالمهنية وميثاق الشرف الإعلامي وضرورة استمرار العمل بالنقابة فى أخذ المعلومات والبيانات والارقام من مصادرها الرسميه لمؤسسات الدولة.

وأكد نقيب الإعلاميين أن الرصد الإعلامى الخاص بالنقابة مستمر فى رصد وتحليل أداء كل الإعلاميين فى جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعه الرسمية والخاصة، وشدد على انه لابد ان يطلع الجميع بدوره المسئول تجاه الدوله المصرية ومجتمعه.