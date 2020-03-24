"الجيزة" تكشف تفاصيل سقوط سقف وحدة سكنية بمنطقة "عزيز عزت"

الجيزة - أ ش أ:

وجه أحمد راشد محافظ الجيزة، بتشكيل لجنة من مديرية الإسكان لمعاينة سقوط جزء من سقف الشقة رقم 49 بالبلوك رقم 3 من بلوكات منطقة عزيز عزت بحي شمال الجيزة.

وأفادت اللجنة - بعد المعاينة على الطبيعة - بتعدى بعض سكان البلوك ببناء مخالف عبارة عن تعلية عشوائية فوق سطح البلوك بكامل مسطح الدور، بالإضافة إلى بناء جزء إضافي للعقار من الناحية القبلية دون اتباع قواعد السلامة الإنشائية أو التخطيط الهندسي السليم لربطه مع هيكل البلوك والتي كان السقف المنهار جزءاً منها مما أدى إلى وفاة سيدة تبلغ من العمر 21 عاماً وإصابة سيدة أخرى تم نقلها لتلقي الرعاية الطبية اللازمة بمستشفى الموظفين بمنطقة امبابة.

كما أصدر محافظ الجيزة قراراً بسرعة عرض العقار على لجنة المنشآت الأيلة للسقوط للوقوف على سلامته، خاصة وأنه يحتوي على 70 شقة سكنية، حيث انتهت اللجنة في تقريرها إلى إزالة جميع الأعمال المخالفة بالبلوك لخطورتها على المواطنين وتدعيم وترميم باقي البلوك، وذلك حفاظاً على سلامة قاطنيه.

وأعربت المحافظة عن أسفها لسقوط ضحايا جراء الحادث، كما تقدم محافظ الجيزة بخالص العزاء لأسرة السيدة المتوفية مع تمنياته بالشفاء العاجل للحالة المصابة.